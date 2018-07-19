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Aile tişörtü

Aile tişörtü
Sürekli siyah tişört giydiği için eleştirilen Şahan Gökbakar'ın imajına oğlu Deniz Efe el attı. Gökbakar'ın 2 buçuk yaşındaki oğlu, önceki gün babası için öğretmeniyle tişört tasarladı. Üzerinde aile üyelerinin adlarının yazılı olduğu tişörtle fotoğraf çektiren komedyen, bu karesine "Artık renkli giyiniyorum" notu düştü.

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  • 19 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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