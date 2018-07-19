Sürekli siyah tişört giydiği için eleştirilen Şahan Gökbakar'ın imajına oğlu Deniz Efe el attı. Gökbakar'ın 2 buçuk yaşındaki oğlu, önceki gün babası için öğretmeniyle tişört tasarladı. Üzerinde aile üyelerinin adlarının yazılı olduğu tişörtle fotoğraf çektiren komedyen, bu karesine "Artık renkli giyiniyorum" notu düştü.
Aile tişörtü
Etiketler: Şahan Gökbakar
- 19 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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