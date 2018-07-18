Yüzünde Liya açtı

Eşi Pınar Tevetoğlu ile geçtiğimiz gün kızlara Liya'ya kavuşan Megastar Tarkan'dan ilk babalık pozu geldi. 45 yaşında baba olan ünlü sanatçı, kızının dünyaya geldiği Almanya-Moers'deki Bethanien Hastanesi'nin çalışanlarıyla böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.
Hastane personelinin önceki gün sosyal medyada paylaştığı bu kare olay oldu. Tarkan'ın kızını kucağına aldıktan hemen sonraki bu pozunda mutluluğu yüzüne yansımıştı...
Hastane personelinin önceki gün sosyal medyada paylaştığı bu kare olay oldu. Tarkan'ın kızını kucağına aldıktan hemen sonraki bu pozunda mutluluğu yüzüne yansımıştı...
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