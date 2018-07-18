Yüzünde Liya açtı

Eşi Pınar Tevetoğlu ile geçtiğimiz gün kızlara Liya'ya kavuşan Megastar Tarkan'dan ilk babalık pozu geldi. 45 yaşında baba olan ünlü sanatçı, kızının dünyaya geldiği Almanya-Moers'deki Bethanien Hastanesi'nin çalışanlarıyla böyle hatıra fotoğrafı çektirdi.



Hastane personelinin önceki gün sosyal medyada paylaştığı bu kare olay oldu. Tarkan'ın kızını kucağına aldıktan hemen sonraki bu pozunda mutluluğu yüzüne yansımıştı...