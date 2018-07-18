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My man

My man
Ünlü oyuncu ile eşi , mavi turda tatilini keyfini çıkarıyor. Kiraladıkları tekne ile koy koy gezen çiftten Sinem Kobal, sosyal medyadan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümüne yükledi ve üzerine 'my man (benim erkeğim)' notunu düştü.

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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