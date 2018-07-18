Ünlü oyuncu Kenan İmirzalıoğlu ile eşi Sinem Kobal, mavi turda tatilini keyfini çıkarıyor. Kiraladıkları tekne ile koy koy gezen çiftten Sinem Kobal, sosyal medyadan tatil fotoğrafları paylaşmaya devam ediyor. Oyuncu son olarak eşi Kenan İmirzalıoğlu'nun bir fotoğrafını Instagram'ın hikaye bölümüne yükledi ve üzerine 'my man (benim erkeğim)' notunu düştü.
My man
Etiketler: Kenan İmirzalıoğlu , Sinem Kobal
- 18 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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