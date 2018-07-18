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Mesut minik!

, Alman ırkçıların baskısından bunaldı. Nişanlısı ile soluğu Çeşme’de aldı. Minik hayranlarıyla futbol oynayıp moral depoladı

Mesut minik!
Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Amine Gülşe ile Çeşme'deki tatili tam gaz devam ediyor.



Ünlü futbolcu, önceki gün hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Özil, miniklerle çimlerde futbol oynarken güzel sevgilisi de onu kenardan hayranlıkla izledi.




Gülşe'nin paylaştığı selfie'de 'M' yazılı kolyesi dikkat çekti.
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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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