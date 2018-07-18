Mesut minik!

Arsenal'in yıldız futbolcusu Mesut Özil'in Amine Gülşe ile Çeşme'deki tatili tam gaz devam ediyor.
Ünlü futbolcu, önceki gün hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Özil, miniklerle çimlerde futbol oynarken güzel sevgilisi de onu kenardan hayranlıkla izledi.
Gülşe'nin paylaştığı selfie'de 'M' yazılı kolyesi dikkat çekti.
Ünlü futbolcu, önceki gün hayranlarının yoğun ilgisine maruz kaldı. Özil, miniklerle çimlerde futbol oynarken güzel sevgilisi de onu kenardan hayranlıkla izledi.
Gülşe'nin paylaştığı selfie'de 'M' yazılı kolyesi dikkat çekti.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.