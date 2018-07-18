Kamera savaşı!

Şarkıcı Mustafa Ceceli'nin eski eşi Sinem Gedik'in şarkıcı İntizar ile ilişki yaşadığı iddiası son günlerin en çok konuşulan konularından... Eski eşinin uygunsuz görüntülerini basına sızdırdığı iddia edilen Mustafa Ceceli'ye hala büyük tepki var. Tepkiler nedeniyle paniğe kapılan ünlü şarkıcı konuyla ilgili açıklama yaptı ve "görüntüleri basına sızdıracak son kişiyim" dedi. Çıkan haberler ve tepkilerden sonra Ceceli arka arkaya yeni şoklar yaşadı.
Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı. Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla, "Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir" açıklaması sosyal medyada inandırıcı bulunmadı. Ceceli'ye ikinci şok ise meslek hayatıyla ilgiliydi. Ceceli'ye, şimdi de radyolardan kötü haber geldi. Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo başladığı ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal edildiği belirtildi. Sosyal medyada binlerce yorum dikkat çekti:
İlişkilerin çarpıklığına mı yanarsın, aile kavramını yerlere düşürdüklerine mi. Hepinize yazıklar olsun.
Hiç şaşırdık mı? Hayır. Ceceli'ye Amerika'dan nasıl davranacağı bilgisi geldi mi acaba?
Olaya nereden bakarsanız bakın, rezillik boylarını aşmış. Olan minik çocuğa olmuş aslında.
Ceceli'nin konserine giden olur mu acaba? Sanmıyorum.
Garip bir dünyaları var. Asıl garip olan bu dünyaya inanmış olmaları.
Sinem Gedik'in elinde Mustafa Ceceli'ye ait uygunsuz görüntüler olduğu haberleri sosyal medyada büyük bir hızla yayılmaya başladı. Bu haberler üzerine Sinem Gedik avukatı aracılığıyla, "Bir kısım medyada yer alan, müvekkilim "Sinem Gedik'in elinde eski eşinin uygunsuz görüntülerinin olduğu" yönündeki haberler kesinlikle doğru değildir" açıklaması sosyal medyada inandırıcı bulunmadı. Ceceli'ye ikinci şok ise meslek hayatıyla ilgiliydi. Ceceli'ye, şimdi de radyolardan kötü haber geldi. Mustafa Ceceli'ye radyolardan ambargo başladığı ve Ceceli'nin çok sayıda konser programının da iptal edildiği belirtildi. Sosyal medyada binlerce yorum dikkat çekti:
İlişkilerin çarpıklığına mı yanarsın, aile kavramını yerlere düşürdüklerine mi. Hepinize yazıklar olsun.
Hiç şaşırdık mı? Hayır. Ceceli'ye Amerika'dan nasıl davranacağı bilgisi geldi mi acaba?
Olaya nereden bakarsanız bakın, rezillik boylarını aşmış. Olan minik çocuğa olmuş aslında.
Ceceli'nin konserine giden olur mu acaba? Sanmıyorum.
Garip bir dünyaları var. Asıl garip olan bu dünyaya inanmış olmaları.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.