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İşte ünlü komedyenin yaşadığı şato!

İşte ünlü komedyenin yaşadığı şato!

Amerikan stand-up yıldızı olan Jay Leno'nun Rhode Island'daki New Port bölgesinin okyanus kıyısında 13.5 milyon dolar değerinde aldığı malikane;9 dönümlük bir arazi üzerine kurulu, yaklaşık 1500 metrekarelik bir büyüklüğe sahip. Seafair adlı arazide bulunan rezidans, 14 yatak odası ve 17 banyosu ile Muhteşem Gatsby'nin ünlü malikanesini bile kıskandıracak kadar ihtişamlı görünüyor.

  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba 09:50
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