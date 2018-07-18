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Alaş'ın vip dostluğu

Alaşın vip dostluğu

Tatil için geçtiğimiz günlerde 'ye gelen , önceki gün 'a geçmişti. Madonna, ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlarla sıkı dost olan Türk fotoğrafçı, dün ise tatil yaptığı lüks yatında Başkanı 'un eşi Nevbahar Hanım ile bir araya geldi.

Alaş'ın Nevbahar Koç ile instagram'da paylaştığı bu kare ise "Mert'in bir tane bile ünsüz dostu yok" yorumları yaptırdı. Bu arada Koç'un güzelliği ise gözlerden kaçmadı..

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  • 18 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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