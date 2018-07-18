Alaş'ın vip dostluğu

Tatil için geçtiğimiz günlerde Türkiye'ye gelen Mert Alaş, önceki gün Bodrum'a geçmişti. Madonna, Irina Shayk ve Kim Kardashian gibi dünyaca ünlü yıldızlarla sıkı dost olan Türk fotoğrafçı, dün ise tatil yaptığı lüks yatında Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un eşi Nevbahar Hanım ile bir araya geldi.



Alaş'ın Nevbahar Koç ile instagram'da paylaştığı bu kare ise "Mert'in bir tane bile ünsüz dostu yok" yorumları yaptırdı. Bu arada Koç'un güzelliği ise gözlerden kaçmadı..