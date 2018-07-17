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Yıllar onu da 'para'ladı

84 yaşındaki milyoner , önceki gün ’da 62 yaşındaki eşiyle denize girerken görüntülendi

Yıllar onu da paraladı
Dünyanın en zengin işadamlarından Rupert Murdoch, önceki gün eşi Jerry Hall ile Fransa'da görüntülendi. Denize girerken 62 yaşındaki eşinin elini tutan 87 yaşındaki milyoner, dünya medyasının da yakın takibindeydi. Ocak ayında sırtındaki ağrılar nedeniyle ameliyat olan medya patronu, denizde yüzmek yerine yürüdü. Saint Tropez'deki lüks bir mekanda deniz keyfi yapmak yerine mütevazı bir plajda denize giren Avustralyalı milyonerin görüntüsü ise "Yıllara meydan okumak, parayla da mümkün değil" yorumları yaptırdı...

19.5 MİLYAR DOLAR SERVETİ BULUNUYOR
Avustralyalı medya patronunun Forbes'a göre tam 19,5 milyar dolarlık serveti bulunuyor. Dördüncü evliliğini 2016'da eski manken ile yapan 'ın, evliliklerinden altı da çocuğu var. 87 yaşındaki işadamı, geçtiğimiz yıl medya imparatorluğu Fox'u 52 milyar dolar karşılığında Walt Disney'e satmıştı.




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