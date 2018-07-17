Meryem uğurlu gelmedi

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olan Meryem Uzerli,
önceki akşamki Dünya Kupası
finalini Hırvatistan'da
izledi. Sokaktaki
partilerde eğlenen
Uzerli, maç sonunda kaybetmenin üzüntüsünü
yaşadı.
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