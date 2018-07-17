Yol Durumu
  1. Kore fatihi
  2. Jet-tanıtım

Meryem uğurlu gelmedi

Meryem uğurlu gelmedi
Büyükannesi Hırvat olan Meryem Uzerli, önceki akşamki finalini Hırvatistan'da izledi. Sokaktaki partilerde eğlenen Uzerli, maç sonunda kaybetmenin üzüntüsünü yaşadı.
Etiketler: ,
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR