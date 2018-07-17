Kore fatihi

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yıldızı İsmail Hacıoğlu,
filmin Kore'de
vizyona
girmesiyle
ülkede bir
anda popüler
oldu. Sosyal
medyada Kore
li takipçilerinin sayısı
artan Hacıoğlu, "Ülkedeki arama motorunda en çok aranan kelime 'Ayla' olmuş. Gururluyum"
dedi.
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