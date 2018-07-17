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fatihi

Kore fatihi
Ayla'nın yıldızı İsmail Hacıoğlu, filmin Kore'de vizyona girmesiyle ülkede bir anda popüler oldu. Sosyal medyada li takipçilerinin sayısı artan Hacıoğlu, "Ülkedeki arama motorunda en çok aranan kelime 'Ayla' olmuş. Gururluyum" dedi.
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