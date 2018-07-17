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bagajda

Hira bagajda
Demet Akalın, önceki gün sergilediği bu görüntüyle "Pes" dedirtti. Popçu, kızı Hira'yı önceki gün Gölköy'deki bir oyuncakçıya götürdü. Şarkıcı, ön koltuğa geçmek isteyen Hira'yı bagaja bindirerek kaş yapayım derken göz çıkardı! Akalın, kızının bagajdaki fotoğrafının ise kullanılmamasını istedi.





DOĞAN SAVAŞ
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