İki hafta önce ikinci bebeğini kucağına alan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da görüntülendi. Ailesiyle tatil yapan Güney Afrikalı modelin, futbol topuyla oynadığı anlar da objektiflere böyle takıldı.
Güzel çalım
Etiketler: Candice Swanepoel , Güney Afrikalı , Brezilya
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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