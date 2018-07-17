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Güzel çalım

Güzel çalım
İki hafta önce ikinci bebeğini kucağına alan Candice Swanepoel, önceki gün Brezilya'da görüntülendi. Ailesiyle tatil yapan Güney Afrikalı modelin, futbol topuyla oynadığı anlar da objektiflere böyle takıldı.

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