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Çiçek gibi

Çiçek gibi
Güzel oyuncu Begüm Birgören, önceki gün yaptığı paylaşımla instagram'ı renklendirdi. Alaçatı'da tatil yapan 35 yaşındaki oyuncu, kaldığı otelin bahçesindeki ayçiçekleriyle yakın arkadaşına poz verdi. Oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.
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