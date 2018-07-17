Güzel oyuncu Begüm Birgören, önceki gün yaptığı paylaşımla instagram'ı renklendirdi. Alaçatı'da tatil yapan 35 yaşındaki oyuncu, kaldığı otelin bahçesindeki ayçiçekleriyle yakın arkadaşına poz verdi. Oyuncunun bu karesi binlerce beğeni aldı.
Çiçek gibi
Etiketler: Begüm Birgören
- 17 Temmuz 2018, Salı
- Gazete
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