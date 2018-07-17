Bodrum’s secret

Dünyanın en ünlü mücevhercilerinden Pascal Mouawad, geçtiğimiz günlerde gizlice Bodrum'a geldi. Victoria's Secret defilelerindeki milyon dolarlık mücevherlere imza atan Lübnanlı işadamı, 'Cedar Sea II' isimli yüzen sarayını Yalıkavak'taki marinaya demirledi. Çapkınlıklarıyla dünya basınında sık sık yer alan Pascal Mouawad, 65 metrelik yüzen sarayında Victoria's Secret'ın ünlü modeli Josephine Skriver'ı ağırladı. Kişisel serveti 1 milyar doların üzerinde olan 49 yaşındaki ünlü işadamı, Yalıkavak Marina'daki bir mağazadan da 25 yaşındaki model için 34 bin dolarlık alışveriş yaptı.
ÇAPKIN MİLYONER
Mücevher şirketi sayesinde Victoria's Secret melekleriyle sıkı dost olan Mouawad, çapkınlıklarıyla sık sık gündem yaratıyor.
65 metrelik ultra lüks yat, geçtiğimiz günlerde Bodrum koylarındaydı.
ÇAPKIN MİLYONER
Mücevher şirketi sayesinde Victoria's Secret melekleriyle sıkı dost olan Mouawad, çapkınlıklarıyla sık sık gündem yaratıyor.
65 metrelik ultra lüks yat, geçtiğimiz günlerde Bodrum koylarındaydı.
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