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Yeni gelin gecelerde

Yeni gelin gecelerde
Uzun süreli aşklarını Mayıs'ta nikah masasına taşıyan ünlü aktör Hugh Grant ile Anna Eberstein, düğünden sonra ilk kez önceki akşam ortaya çıktı. Londra'da eşiyle baş başa yemek yiyen 57 yaşındaki aktörün Eberstein ile uyumlu şıklığı dikkat çekti.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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