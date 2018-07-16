Uzun süreli aşklarını Mayıs'ta nikah masasına taşıyan ünlü aktör Hugh Grant ile Anna Eberstein, düğünden sonra ilk kez önceki akşam ortaya çıktı. Londra'da eşiyle baş başa yemek yiyen 57 yaşındaki aktörün Eberstein ile uyumlu şıklığı dikkat çekti.
Yeni gelin gecelerde
Etiketler: Londra , Hugh Grant
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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