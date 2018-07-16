O 'BEACH'im kalabalık

BİN 300 KİŞİYİ COŞTURDU
Ege'nin incisi Bodrum, tatilcilerle doldu taştı. Yalıkavak'taki 'Jungle 8' adlı mekan da önceki gün eğlence severlerin akınına uğradı. DJ Abdullah İnal, performansıyla yaklaşık bin 300 kişiyi coşturdu. Ancak mekanda iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Tatil için Bodrum'u tercih eden gençler, metrobüsü andıran kalabalıkta eğlenirken zor anlar yaşadı. 800 kişilik beach'e fazladan 500 kişinin girmesi ortaya bu ilginç görüntüyü çıkardı...
Ege'nin incisi Bodrum, tatilcilerle doldu taştı. Yalıkavak'taki 'Jungle 8' adlı mekan da önceki gün eğlence severlerin akınına uğradı. DJ Abdullah İnal, performansıyla yaklaşık bin 300 kişiyi coşturdu. Ancak mekanda iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Tatil için Bodrum'u tercih eden gençler, metrobüsü andıran kalabalıkta eğlenirken zor anlar yaşadı. 800 kişilik beach'e fazladan 500 kişinin girmesi ortaya bu ilginç görüntüyü çıkardı...
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