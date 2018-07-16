Yol Durumu
  1. Sıcak temas
  2. Cepten taciz çıktı

O 'BEACH'im kalabalık

Yalıkavak’taki Jungle 8’de önceki gün verilen parti, metrobüs kalabalığını aratmadı. 800 kişilik mekana bin 300 kişi girince, ortaya bu şaşırtan görüntü çıktı...

O BEACHim kalabalık
BİN 300 KİŞİYİ COŞTURDU
Ege'nin incisi Bodrum, tatilcilerle doldu taştı. Yalıkavak'taki 'Jungle 8' adlı mekan da önceki gün eğlence severlerin akınına uğradı. DJ Abdullah İnal, performansıyla yaklaşık bin 300 kişiyi coşturdu. Ancak mekanda iğne atılsa yere düşmeyecek bir kalabalık vardı. Tatil için 'u tercih eden gençler, metrobüsü andıran kalabalıkta eğlenirken zor anlar yaşadı. 800 kişilik beach'e fazladan 500 kişinin girmesi ortaya bu ilginç görüntüyü çıkardı...
Etiketler:
  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ