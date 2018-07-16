Aras Bulut İynemli'ye tatilde de rahat yok... Marmaris'te konakladığı otel, fanları tarafından öğrenilen yakışıklı oyuncu, 3 günde 3 ayrı otel değiştirmek zorunda kaldı. İynemli, önceki gün de denize girerken genç kızların göz hapsindeydi.
Köşe kapmaca
Etiketler: Aras Bulut İynemli , Marmaris
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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