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Köşe kapmaca

Köşe kapmaca
Aras Bulut İynemli'ye tatilde de rahat yok... Marmaris'te konakladığı otel, fanları tarafından öğrenilen yakışıklı oyuncu, 3 günde 3 ayrı otel değiştirmek zorunda kaldı. İynemli, önceki gün de denize girerken genç kızların göz hapsindeydi.
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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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