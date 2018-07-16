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çift

Doğal çift
Kendi gibi oyuncu Özge Gürel'le 4 yıldır aşk yaşayan Serkan Çayoğlu, önceki gün sevgisiyle verdiği bu pozu instagram'da paylaştı. Gürel'in makyajsız hali, Çayoğlu'nun da dağınık saçları "Doğal çift" yorumunu da beraberinde getirdi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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