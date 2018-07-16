Demet Akalın, önceki akşam Sahne İstanbul Bodrum'da konser verdi. Kızı Hira ile Kuum Otel'de görüntülenen eşi Okan Kurt'un ise şirketine gelen haciz ve 100 milyonluk borcu yüzünden kederli olduğu görüldü.
Demet sahnede Okan kederde
Etiketler: demet akalın , Kuum Otel , okan kurt , İstanbul , Bodrum
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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