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Demet sahnede Okan kederde

Demet sahnede Okan kederde
Demet Akalın, önceki akşam Sahne İstanbul Bodrum'da konser verdi. Kızı Hira ile Kuum Otel'de görüntülenen eşi Okan Kurt'un ise şirketine gelen haciz ve 100 milyonluk borcu yüzünden kederli olduğu görüldü.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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