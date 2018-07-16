Cepten taciz çıktı

Nurgül Yeşilçay'ın başı tacizcilerle dertte… Önceki gün pek çok farklı numaradan aranan güzel oyuncu, olayı instagram'da duyurdu. Numarasının otobüs duraklarında yazıldığını öğrenen 42 yaşındaki oyuncu, tacizcileri sosyal medya hesaplarından ifşa etti.
Yeşilçay, bir tacizcinin "Numaranı paylaşsam bilgisayarına ve telefonuna hediye yollarlar. Özel hayatın meydana çıkar" tehdidini de sosyal medyada paylaşıp yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi.
Yeşilçay, bir tacizcinin "Numaranı paylaşsam bilgisayarına ve telefonuna hediye yollarlar. Özel hayatın meydana çıkar" tehdidini de sosyal medyada paylaşıp yaşadığı sıkıntıyı gözler önüne serdi.
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