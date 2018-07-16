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Beklenen poz geldi!

Beklenen poz geldi!
HOLLANDA basını tarafından boşanacakları konuşulan Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder, uzun süre sonra birlikte fotoğraf paylaşarak "Her şey yolunda" mesajı verdi.


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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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