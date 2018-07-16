Beklenen poz geldi!

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basını
tarafından
boşanacakları
konuşulan Yolanthe Cabau ile Wesley Sneijder,
uzun süre sonra
birlikte fotoğraf
paylaşarak "Her şey yolunda"
mesajı verdi.
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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