SIla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Harbiye Açıkhava'daki 7 günlük konser serisinin 3.'sünü önceki akşam gerçekleştirdi. 35 şarkıyla müzik ziyafeti sunan Sıla'yı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa da dinledi.
Açık hava ziyafeti
Etiketler: Harbiye Açıkhava , Sıla
- 16 Temmuz 2018, Pazartesi
- Gazete
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