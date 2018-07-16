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Açık hava ziyafeti

Açık hava ziyafeti
SIla, Kerki Production ve Solfej Organizasyon'un düzenlediği Harbiye Açıkhava'daki 7 günlük konser serisinin 3.'sünü önceki akşam gerçekleştirdi. 35 şarkıyla müzik ziyafeti sunan 'yı Kutsi ile nişanlısı Feyza Çıpa da dinledi.

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  • 16 Temmuz 2018, Pazartesi
  • Gazete
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