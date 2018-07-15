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Murat konserde Hande Çeşme'de

Murat konserde Hande Çeşmede
Geçtiğimiz gün Hande Erçel'le 'da Beyonce konserini izleyen Murat Dalkılıç, önceki gün ise Türkbükü'ndeki Çilek Beach'te konser verdi.

Yeni imajıyla dikkat çeken Dalkılıç, yaz boyu konserden konsere koşacağını söyledi. Murat Dalkılıç, 'da konserdeyken aşkı Erçel ise Çeşme'de tatildeydi.

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