Murat konserde Hande Çeşme'de

Geçtiğimiz gün Hande Erçel'le İspanya'da Beyonce konserini izleyen Murat Dalkılıç, önceki gün ise Türkbükü'ndeki Çilek Beach'te konser verdi.
Yeni imajıyla dikkat çeken Dalkılıç, yaz boyu konserden konsere koşacağını söyledi. Murat Dalkılıç, Bodrum'da konserdeyken aşkı Erçel ise Çeşme'de tatildeydi.
Yeni imajıyla dikkat çeken Dalkılıç, yaz boyu konserden konsere koşacağını söyledi. Murat Dalkılıç, Bodrum'da konserdeyken aşkı Erçel ise Çeşme'de tatildeydi.
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