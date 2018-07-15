Evlilik yok

Uzun süredir İlker Kaleli ile aşk yaşayan Burçin Terzioğlu, sevenlerine kötü haber verdi. Önceki gün Bebek'te gazetecilerle sohbet eden güzel oyuncu, "Evliliği düşünüyor musunuz? sorusuna şöyle yanıt verdi:
"Evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Şu anda mutluyuz." Geçtiğimiz günlerde yapılan "Hangi ünlü çiftin evlenmesini istersiniz?" anketinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli birinci seçilmişti.
Aydın HAMZA
"Evlilik gibi bir düşüncemiz yok. Şu anda mutluyuz." Geçtiğimiz günlerde yapılan "Hangi ünlü çiftin evlenmesini istersiniz?" anketinde Burçin Terzioğlu ile İlker Kaleli birinci seçilmişti.
Aydın HAMZA
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