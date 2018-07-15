Çifte sevinç

Başarılı oyuncu DoğaRutkay, önceki gün ikizlerine kavuşmanın mutluluğunu yaşadı. 2014 yılında Kerimcan Kamal'la dünyaevine giren 39 yaşındaki Rutkay, hastane odasından oğlu Kerim ve kızı Piraye ile verdiği bu fotoğrafının altına şöyle yazdı:
"Biz iyiyiz merak etmeyin dostlarımız, tanış olmadan sevenlerimiz... Dualarınıza, kalpten geçen her türlü duygularınıza sonsuz teşekkürler... Biz bu işi beraber başardık." Bu arada Doğa Rutkay'ın eşi de doğumhanede onu yalnız bırakmadı.
"Biz iyiyiz merak etmeyin dostlarımız, tanış olmadan sevenlerimiz... Dualarınıza, kalpten geçen her türlü duygularınıza sonsuz teşekkürler... Biz bu işi beraber başardık." Bu arada Doğa Rutkay'ın eşi de doğumhanede onu yalnız bırakmadı.
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