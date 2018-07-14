Yeşim Salkım, ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın programına konuk oldu. Zor bir kadın olduğunu itiraf eden Salkım, kendini şu sözlerle anlattı: "İyi bir anneyim. Kimseye zararım olmaz. Canımı sıkarlarsa can yakarım. Ortaya karışık meyve sepeti gibiyim"
Zor kadın Yeşim
Etiketler: yeşim salkım , ZOR
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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