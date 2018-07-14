Yol Durumu
  1. 100 Milyon sevinci
  2. Terapist Nil

kadın Yeşim

Zor kadın Yeşim
Yeşim Salkım, ünlülerin marka danışmanı Selim Akar'ın programına konuk oldu. bir kadın olduğunu itiraf eden Salkım, kendini şu sözlerle anlattı: "İyi bir anneyim. Kimseye zararım olmaz. Canımı sıkarlarsa can yakarım. Ortaya karışık meyve sepeti gibiyim"
Etiketler: ,
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ