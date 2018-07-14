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Utangaç Barbie

Utangaç Barbie
Sosyetik Gül Dürüst, önceki gün Türkbükü'nde yer alan Mavi Otel'de Miami'den gelen oğlu Kerem'le görüntülendi. Sıcak havaya aldırış etmeden oğluyla birlikte sahilde yürüyüş yapan Dürüst, hakkındaki "Sosyetenin Barbie'si" yakıştırması hatırlatılınca "Vallahi aşk olsun, beni şımartıyorsunuz" dedi.
  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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