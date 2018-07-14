Sosyetik Gül Dürüst, önceki gün Türkbükü'nde yer alan Mavi Otel'de Miami'den gelen oğlu Kerem'le görüntülendi. Sıcak havaya aldırış etmeden oğluyla birlikte sahilde yürüyüş yapan Dürüst, hakkındaki "Sosyetenin Barbie'si" yakıştırması hatırlatılınca "Vallahi aşk olsun, beni şımartıyorsunuz" dedi.
Utangaç Barbie
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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