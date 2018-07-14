Kurt kapanı

Şarkıcı Demet Akalın'ın mutluluğuna gölge düştü. Sevilen şarkıcının işadamı eşi Okan Kurt, şu sıralar hacizlerle boğuşuyor. Kurt Ailesi'nin sahip olduğu Martaş Lojistik'e bağlı TIR'lara haciz konuldu. Şirketin yaşadığı mali sıkıntı ve bankalara olan yaklaşık 100 milyon liralık borcu nedeniyle birçok firma da Martaş ile çalışmaya son verdi. Sadece alacaklı şirketlerin değil çalışanlarının da borçları nedeniyle dava açtığı Kurt, dün avukatı aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada maddi sıkıntıda olduğunu doğruladı.
HER ŞEYİNİ SATTI MI?
Kendisini davalık ve hacizlik olmaya kadar getiren sürecin 3 ay önce başladığını itiraf eden Okan Kurt, herkese borcunu sırayla ödeyeceğinin altını çizdi. Bu arada Kurt'un borçları nedeniyle üzerine olan birçok gayrimenkulü sattığı hatta bazılarının tapularını ise başkalarının üzerine yaptığı iddia edildi. Okan Kurt'un yaşadığı mali kriz üzerine gözlerin çevrildiği Demet Akalın ise hiçbir açıklama yapmadı. Bu durumdan bir süredir haberdar olan ünlü popçunun, eşinin borçları konusunda maddi destek verip vermeyeceği ise merak konusu.
YEDEK İŞİ DJ'LİK
Kurt'un bir süredir DJ'lik yapması, "Borç batağındaki Okan Kurt, yan gelir elde etmek için müziğe el atmış" dedirtti.
HER ŞEYİNİ SATTI MI?
Kendisini davalık ve hacizlik olmaya kadar getiren sürecin 3 ay önce başladığını itiraf eden Okan Kurt, herkese borcunu sırayla ödeyeceğinin altını çizdi. Bu arada Kurt'un borçları nedeniyle üzerine olan birçok gayrimenkulü sattığı hatta bazılarının tapularını ise başkalarının üzerine yaptığı iddia edildi. Okan Kurt'un yaşadığı mali kriz üzerine gözlerin çevrildiği Demet Akalın ise hiçbir açıklama yapmadı. Bu durumdan bir süredir haberdar olan ünlü popçunun, eşinin borçları konusunda maddi destek verip vermeyeceği ise merak konusu.
YEDEK İŞİ DJ'LİK
Kurt'un bir süredir DJ'lik yapması, "Borç batağındaki Okan Kurt, yan gelir elde etmek için müziğe el atmış" dedirtti.
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