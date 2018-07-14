100 Milyon sevinci

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şarkısının klibi
youtube'da kısa
sürede 100 milyon
izlenen Aleyna Tilki,
önceki gün
Bebek'teydi. Tilki "Sevenlerimin ilgisi beni daha da coşturuyor"
dedi
- 14 Temmuz 2018, Cumartesi
- Gazete
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