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100 Milyon sevinci

100 Milyon sevinci
Yalnız Çiçek' şarkısının klibi youtube'da kısa sürede 100 milyon izlenen Aleyna Tilki, önceki gün Bebek'teydi. "Sevenlerimin ilgisi beni daha da coşturuyor" dedi
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  • 14 Temmuz 2018, Cumartesi
  • Gazete
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