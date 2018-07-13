Başarılı oyunculuğunun yanı sıra güzelliğiyle de adından söz ettiren Saadet Işıl Aksoy'dan iddialı paylaşım… Eşi Pamir Kıraner ile Ege'de tatil yapan Aksoy, önceki gün çıktığı tekne turunda böyle poz verdi. 34 yaşındaki güzel oyuncu, kusursuz fiziğiyle de mankenlere taş çıkardı.
Saadet ışıl ışıl
Etiketler: Saadet Işıl Aksoy
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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