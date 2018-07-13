Yol Durumu
  1. Saadet ışıl ışıl
  2. Komşu'da romantizm

İrem'in uyanışı

İremin uyanışı
Geçtiğimiz hafta kısa sürede 10 kilo aldığını açıklayan İrem Derici'ye şişmanlamak yaradı. Derici, önceki gün çıktığı Fethiye tatilinden yaptığı paylaşımına "Bedenin değerlidir. Seni uyandırmak için bir araçtır. Ona iyi bak" diye yazdı.
Etiketler:
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Saklambaç Haberleri Tüm saklambaç haberleri
Tüm Saklambaç Haberleri
FOTO GALERİ