Geçtiğimiz hafta kısa sürede 10 kilo aldığını açıklayan İrem Derici'ye şişmanlamak yaradı. Derici, önceki gün çıktığı Fethiye tatilinden yaptığı paylaşımına "Bedenin değerlidir. Seni uyandırmak için bir araçtır. Ona iyi bak" diye yazdı.
İrem'in uyanışı
Etiketler: irem derici
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
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