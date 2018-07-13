İrem'in uyanışı

Geçtiğimiz hafta kısa sürede 10 kilo aldığını açıklayan İrem Derici'ye şişmanlamak yaradı. Derici, önceki gün çıktığı Fethiye tatilinden yaptığı paylaşımına "Bedenin değerlidir. Seni uyandırmak için bir araçtır. Ona iyi bak" diye yazdı.