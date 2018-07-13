Cansu Dere ile dostları Ece Sükan ve Tanem Sivar, tatile doymadı. Günlerdir Bozburun'da keyif süren Dere ile dostları, tatilin renkli anlarını instagram'da paylaştı. Ayrılmaz üçlü, önceki gün de çıktıkları mavi turda bol bol güneşlenip ardından da Ege'nin serin sularında kulaç attı.
Güzel dostluk
Etiketler: Cansu Dere , Ece Sükan
- 13 Temmuz 2018, Cuma
- Gazete
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.