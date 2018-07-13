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Güzel dostluk

Güzel dostluk
ile dostları ve Tanem Sivar, tatile doymadı. Günlerdir Bozburun'da keyif süren Dere ile dostları, tatilin renkli anlarını instagram'da paylaştı. Ayrılmaz üçlü, önceki gün de çıktıkları mavi turda bol bol güneşlenip ardından da Ege'nin serin sularında kulaç attı.
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