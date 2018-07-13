Boşandık daha iyi oldu

Ünlü sanatçı Coşkun Sabah'ın eski eşi Ceyda Okay'dan ilginç açıklama... Sabah ile 20 yıllık evliliği geçtiğimiz aylarda olaylı şekilde biten Okay, önceki gün kızlarıyla Etiler'deydi. Ceyda Hanım "Boşandıktan sonra Coşkun Bey ile aramız daha iyi oldu" diye konuştu.