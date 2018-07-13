Beyonce süprizi

Merve Boluğur'la iki yıllık evliliğini geçtiğimiz yıl bitirdikten sonra bir diğer oyuncu Hande Erçel'le aşk yaşamaya başlayan Murat Dalkılıç, jestleriyle sevgilisinin ayağını yerden kesiyor… Ünlü popçu, aşkı uğruna kesenin ağzını sonuna kadar açtı. 3 ay önce Erçel'i ABD'deki dünyaca ünlü müzik festivali Coachella'ya götüren Dalkılıç, yaklaşık 1 haftalık tatilin tüm masraflarını üstlenerek bonkörlüğünü konuşturmuştu. Şarkıcı, önceki gün de sevgilisini Barcelona'ya götürdü. Uçak biletleri için kişi başı bin 500 lira ödeyen popçu, konaklamak için de geceliği 2 bin liralık bir oteli tercih etti.
KİŞİ BAŞI 3 BİN 500 LİRA
İlişkilerinin 8. ayında aşkını Barcelona tatiline çıkaran Murat Dalkılıç'ın asıl sürprizi ise Beyonce konseriydi. Dalkılıç, Hande Erçel'in hayranı olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ile eşi Jay Z'nin konserine kişi başı 3 bin 500 lira ödeyip en önden bilet aldı. Dalkılıç, bu jestiyle bir kez daha aşkını mutluluktan havalara uçurdu.
KİŞİ BAŞI 3 BİN 500 LİRA
İlişkilerinin 8. ayında aşkını Barcelona tatiline çıkaran Murat Dalkılıç'ın asıl sürprizi ise Beyonce konseriydi. Dalkılıç, Hande Erçel'in hayranı olduğu dünyaca ünlü şarkıcı Beyonce ile eşi Jay Z'nin konserine kişi başı 3 bin 500 lira ödeyip en önden bilet aldı. Dalkılıç, bu jestiyle bir kez daha aşkını mutluluktan havalara uçurdu.
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