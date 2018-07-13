Berrak selfie

ile kendi gibi oyuncu aşkıyılınyorgunluğunuatıyor. Gözlerden uzak tatilyapan ikiliden Tüzünataç,önceki gün aşkıyla çektiğikareyi paylaştı.çektiğiselfie pozunu da profilindeyayınlayan güzel oyuncu,makyajsız ve doğalhaliyle de tam not aldı.beğenirekoru kırdı.