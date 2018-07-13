Berrak selfie

Berrak Tüzünataç ile kendi gibi oyuncu aşkı Birkan Sokullu, yılın yorgunluğunu Ege'de atıyor. Gözlerden uzak tatil yapan ikiliden Tüzünataç, önceki gün aşkıyla çektiği kareyi paylaştı.
Sahilden çektiği selfie pozunu da profilinde yayınlayan güzel oyuncu, makyajsız ve doğal haliyle de tam not aldı. Tüzünataç, beğeni rekoru kırdı.
Sahilden çektiği selfie pozunu da profilinde yayınlayan güzel oyuncu, makyajsız ve doğal haliyle de tam not aldı. Tüzünataç, beğeni rekoru kırdı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.