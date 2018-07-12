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Barışma turu

6 yıllık evliliklerini 2012’de bitiren ikilinin kızları için yeniden evleneceği konuşuluyor.

Barışma turu
Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha vermişti. Çift, barışmanın şerefine kızları Nazlı ile Bodrum tatiline çıktı. İkili, önceki akşam Yalıkavak'ta kızları ve dostlarıyla yemekteydi.



Ayakta durmakta zorluk çeken , gazetecileri görünce gerildi. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diye bağırdı. Yengi'nin ise bir hayli kilo alması gözden kaçmadı.
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  • 12 Temmuz 2018, Perşembe
  • Gazete
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