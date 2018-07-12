Barışma turu

Eski eşler Aşkın Nur Yengi ile Haluk Bilginer, geçtiğimiz aylarda ilişkilerine bir şans daha vermişti. Çift, barışmanın şerefine kızları Nazlı ile Bodrum tatiline çıktı. İkili, önceki akşam Yalıkavak'ta kızları ve dostlarıyla yemekteydi.
Ayakta durmakta zorluk çeken Haluk Bilginer, gazetecileri görünce gerildi. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diye bağırdı. Yengi'nin ise bir hayli kilo alması gözden kaçmadı.
Ayakta durmakta zorluk çeken Haluk Bilginer, gazetecileri görünce gerildi. Usta oyuncu, "Şu ışıkları kapatın, gözlerimi kör ediyorsunuz" diye bağırdı. Yengi'nin ise bir hayli kilo alması gözden kaçmadı.
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