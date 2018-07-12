Akla 'zar'ar

Bebek'teki ünlüler kahvesi, fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Oyuncuönceki gün sabah saatlerinde organik dükkanda görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan Özpirinçci kahvaltı yapmak için evinin yolunu tuttu. Kahvaltının ardından sevgilisi'le Bebek Kahvesi'nde tavla oynadı. Daha önce birçok ünlünün de zar attığı kahvede, fiyatların çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Bir çayın 8 lira olduğu mekanda, her türlü oyun için de saat başına ücret alındığı anlaşıldı. Özpirinççi ve sevgilisi, 5 saat boyunca iki çay içip tavla oynadı. Hesabı istediklerindeMekan sahibi tavla oyununda saat ücreti olarak 60 lira aldıklarını söyleyince ikili itiraz edemedi. Hesabı ödedi. Bu haber, sosyal medyayı ilginç yorumlarla inletti.BU para ile ucuz bir otelde tatil yapılır...İKİLİ "düşeş" atmış "yek" gelmiş, hesap epeyce çok gelmiş...Özge Özpirinççi, sevgilisiyle 5 saat zar atıp stresten arındı.