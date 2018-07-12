Akla 'zar'ar

İstanbul Bebek'teki ünlüler kahvesi, fiyatlarıyla dudak uçuklattı. Oyuncu Özge Özpirinçci, önceki gün sabah saatlerinde organik dükkanda görüntülendi. Doğal ekmek ve yumurta alan Özpirinçci kahvaltı yapmak için evinin yolunu tuttu. Kahvaltının ardından sevgilisi Burak Yamantürk'le Bebek Kahvesi'nde tavla oynadı. Daha önce birçok ünlünün de zar attığı kahvede, fiyatların çok yüksek olduğu ortaya çıktı. Bir çayın 8 lira olduğu mekanda, her türlü oyun için de saat başına ücret alındığı anlaşıldı. Özpirinççi ve sevgilisi, 5 saat boyunca iki çay içip tavla oynadı. Hesabı istediklerinde 320 lirayı görünce çok şaşırdı. Mekan sahibi tavla oyununda saat ücreti olarak 60 lira aldıklarını söyleyince ikili itiraz edemedi. Hesabı ödedi. Bu haber, sosyal medyayı ilginç yorumlarla inletti.
BEBEK'te olmanın bir bedeli var elbette...
BU para ile ucuz bir otelde tatil yapılır...
HER zar atışında taksimetre gibi para yazmış mübarek!...
İKİLİ "düşeş" atmış "yek" gelmiş, hesap epeyce çok gelmiş...
MEKAN sahibi, müşteriyi tavla ile tavlıyor...
Özge Özpirinççi, sevgilisiyle 5 saat zar atıp stresten arındı.
AYDIN HAMZA
BEBEK'te olmanın bir bedeli var elbette...
BU para ile ucuz bir otelde tatil yapılır...
HER zar atışında taksimetre gibi para yazmış mübarek!...
İKİLİ "düşeş" atmış "yek" gelmiş, hesap epeyce çok gelmiş...
MEKAN sahibi, müşteriyi tavla ile tavlıyor...
Özge Özpirinççi, sevgilisiyle 5 saat zar atıp stresten arındı.
AYDIN HAMZA
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.