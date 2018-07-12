Nihat Doğan ile aşk yaşayan atlet Birsen Bekgöz'den itiraf gibi bir paylaşım geldi. Survivor'da mücadele edip finale kalmayı başaramayan ikili, geçtiğimiz günlerde Kıbrıs'ta el ele görüntü vermişti. Bekgöz, önceki gün de Doğan'la fotoğrafına "Yüzüm kiminle gülüyorsa, yüreğim ona aittir" notu düştü.
Adada kaybetti aşkta kazandı
Etiketler: Nihat Doğan , Kıbrıs
- 12 Temmuz 2018, Perşembe
- Gazete
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