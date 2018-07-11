Tuba'dan büyük fark (Hollywood dedikoduları)

Türk oyuncuların sınırları aşan şöhreti karşılıksız kalmadı. Geçtiğimiz ay Fahriye Evcen, ünlü sinema sitesi 'imdb'de 1627. sıraya yükselerek listedeki en başarılı Türk oyuncu unvanını almıştı. Tuba Büyüküstün de önceki gün 'imdb starmetre' listesinde 978. sıraya yerleşerek Evcen'i geride bıraktı.
KÖPEĞİ BİLE 'HAV'ALIYMIŞ
Kim Kardashian, estetik tutkusuna köpeğini bile dahil etmiş! Ünlü yıldız, 8 yıl önce sahiplendiği köpeği Rocky'ye de estetik yaptırdı. Kardashian, kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için ona protez testis taktırdı.
ANA İSYAN!
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medyadaki cüretkar pozlarıyla oğlunu kızdırdı. 53 yaşındaki aktrisin 16 yaşındaki oğlu Damian Hurley, annesini seksi paylaşımlar yapmaması için uyardı.
KÖPEĞİ BİLE 'HAV'ALIYMIŞ
Kim Kardashian, estetik tutkusuna köpeğini bile dahil etmiş! Ünlü yıldız, 8 yıl önce sahiplendiği köpeği Rocky'ye de estetik yaptırdı. Kardashian, kısırlaştırdığı boxer cinsi köpeğinin 'özgüvenini yitirmesinden endişelendiği' için ona protez testis taktırdı.
ANA İSYAN!
Güzelliğiyle yıllara meydan okuyan İngiliz oyuncu Elizabeth Hurley, sosyal medyadaki cüretkar pozlarıyla oğlunu kızdırdı. 53 yaşındaki aktrisin 16 yaşındaki oğlu Damian Hurley, annesini seksi paylaşımlar yapmaması için uyardı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.