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Süreyyağ

Swarovski taşlarla süslü kıyafetleriyle olay olan Yalçın, bu kez de bronzlaşma yöntemiyle adından söz ettirecek…

Süreyyağ
Bronzluk denilince ilk akla gelen isimlerden Süreyya Yalçın'ın sırrı ortaya çıktı. Yazın tadını Bodrum'da çıkaran ikoncan, bronz tenini iddiaya göre tereyağına borçlu… Yalçın, güneşlenmeden önce vücuduna bol bol tereyağı sürerek kalıcı bronzluk elde ediyor.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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