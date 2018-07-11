Saf sevginin fotoğrafı

Uzun süredir doğup büyüdüğü Berlin'de olan Meryem Uzerli, tüm vaktini kızına ayırıyor. Önceki gün dört yaşındaki kızı Lara'nın omzunda yatarken çekilen fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de İngilizce "Saf sevgi" notu düştü.