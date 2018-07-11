Uzun süredir doğup büyüdüğü Berlin'de olan Meryem Uzerli, tüm vaktini kızına ayırıyor. Önceki gün dört yaşındaki kızı Lara'nın omzunda yatarken çekilen fotoğrafını paylaşan güzel oyuncu, bu kareye de İngilizce "Saf sevgi" notu düştü.
Saf sevginin fotoğrafı
Etiketler: meryem üzerli , Berlin , saf
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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