Müthiş Türk

Hollywood yıldızlarının son tercihi Türk modacı Zeynep Arçay oldu. Uzun yıllar telekomünikasyon sektöründe yöneticilik yapan Zeynep Arçay, hayallerinin peşinden gidip moda sektörüne el attı. Farklı tarzı ile kısa sürede öne çıkan Arçay, ünlü isimlerin dikkatini çekti. Jessica Biel, Kendall Jenner, Scarlett johansson gibi hem Hollywood hem de podyum dünyasındakilerle çalışmaya başlayan Arçay, çok mutlu olduğunu söyledi. Türk moda tarzını dünyaya tanıtmanın gururunu yaşadığını belirten Arçay, "zor bir yolculuğa çıktığımı biliyordum. Ancak başarılı oldukça tüm zorlukları kolay aşıyorsunuz. Yeni çalışmalarımız ve yeni isimler var" dedi. Kısa sürede kreasyonunun dünya modası tarafından kabul edilmesiyle birlikte ünlüleri peşinden koşturan Arçay'ın tarzının çok özel olduğu belirtildi. Markanın her aşamasında tek söz sahibi olan Zeynep Arçay, hatasız bir tarz yaratmak için gece gündüz çalışıyor. Belki de bu ona başarının kapılarını açtı.
ZEYNEP ARÇAY
Jessica Biel, Zeynep Arçay'ın tarzını çok beğendiğini söyledi.
ZEYNEP ARÇAY
Jessica Biel, Zeynep Arçay'ın tarzını çok beğendiğini söyledi.
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