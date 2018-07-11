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Irina'ya çıplaklık tepkisi

Irinaya çıplaklık tepkisi
Dünyaca ünlü model , Ruslar'ı kızdırdı. Shayk, 'na ev sahipliği yapan 'yı desteklemek için geçtiğimiz gün takım bayraklarıyla yarı çıplak poz vermişti. Rus mankenin sosyal medyaya damgasını vuran bu pozu tepki çekti. Çok sayıda Rus vatandaşı, "Ülkemizi dünyaya yanlış tanıtıyorsun" diyerek ünlü mankeni topa tuttu.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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