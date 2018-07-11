Dünyaca ünlü model Irina Shayk, Ruslar'ı kızdırdı. Shayk, Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan Rusya'yı desteklemek için geçtiğimiz gün takım bayraklarıyla yarı çıplak poz vermişti. Rus mankenin sosyal medyaya damgasını vuran bu pozu tepki çekti. Çok sayıda Rus vatandaşı, "Ülkemizi dünyaya yanlış tanıtıyorsun" diyerek ünlü mankeni topa tuttu.
Irina'ya çıplaklık tepkisi
Etiketler: Irina Shayk , Dünya Kupası , Rusya
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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