Güzel yürek

Oyuncu Gamze Özçelik, kurucusu olduğu Umuda Koşanlar Derneği ile önceki gün bu kez de Tanzanya'nın yolunu tuttu. Özçelik ve ekibi, açlıkla mücadele eden ülkede 3 adet 'umut köyü' kurarak gönülleri fethetmeyi yine başardı...
Umut köylerine 'Şehit Uzman Çavuş Selim Topal', 'Şehit Eren Bülbül' ve 'Şehit Razzan Al Najjar' adı verildi. Köylerde su kuyuları açan dernek, yerli halka gıda ve kıyafet yardımı da yaptı.
Umut köylerine 'Şehit Uzman Çavuş Selim Topal', 'Şehit Eren Bülbül' ve 'Şehit Razzan Al Najjar' adı verildi. Köylerde su kuyuları açan dernek, yerli halka gıda ve kıyafet yardımı da yaptı.
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