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Game of Ajda!

Önceki akşam Harbiye’de sahneye tahtla inen ’dan çifte uyanıklık! Ara ara playback yapan Süperstar, yakından görüntü vermedi

Game of Ajda!
BKM organizasyonu ile gerçekleşen Denizbank Açıkhava Konserleri'nde mikrofon, önceki akşam Ajda Pekkan'daydı. Açıkhava Tiyatrosu'nun merdiven biletlerinin dahi tükendiği de Pekkan, sevenleri için birçok sürpriz yaptı. 14 kişilik dansçı ve 18 kişilik dev orkestranın eşlik ettiği Süperstar, konserin ikinci yarısında sahheye tahtla çıktı.

Ajda Pekkan'ın mikrofonlardan oluşan tahtı, 'Game Of Thrones'u (Taht Oyunları) hatırlattı. 72 yaşındaki şarkıcı, konserde gazetecilerin yakın plan çekim yapmalarını istemedi. Ses sistemiyle ilgili sıkıntılar yaşayan ve 'playback' yapan , "Süperstar, kurnazlıkla hem kulağa hem göze hitap etmeyi bildi" dedirtti.
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  • 11 Temmuz 2018, Çarşamba
  • Gazete
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