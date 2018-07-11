Önceki akşam Bodrum'daki Azka Otel'de sahne alan İdo Tatlıses, bir deri bir kemik görüntüsüyle korkuttu. Yasemin Şefkatli'den geçtiğimiz ay ayrılan 26 yaşındaki şarkıcı, "Şu sıralar İsot diyeti yapıyorum. Tabii ayrılık da beni bir hayli etkiledi" dedi.
Ayrılık eritti
Etiketler: İdo Tatlıses , Bodrum
- 11 Temmuz 2018, Çarşamba
- Gazete
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