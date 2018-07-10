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Paspas modası

Paspas modası
Modanın suyunu çıkaran dünyaca ünlü markalara bir tepki de Burcu Esmersoy'dan geldi. Ünlü sunucu, Balenciaga'nın 2 bin euroluk (yaklaşık 11 bin lira) eteğini görünce şok oldu.



​Esmersoy, İspanyol markasının plastik paspaslardan farksız olan tasarımını instagram'da paylaştı. 'nin en şık kadınlarından olan 41 yaşındaki sunucu, paylaşımına "Arabamın paspası" yazdı.

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