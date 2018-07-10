Paspas modası

Modanın suyunu çıkaran dünyaca ünlü markalara bir tepki de Burcu Esmersoy'dan geldi. Ünlü sunucu, Balenciaga'nın 2 bin euroluk (yaklaşık 11 bin lira) eteğini görünce şok oldu.
Esmersoy, İspanyol markasının plastik paspaslardan farksız olan tasarımını instagram'da paylaştı. Türkiye'nin en şık kadınlarından olan 41 yaşındaki sunucu, paylaşımına "Arabamın paspası" yazdı.
Esmersoy, İspanyol markasının plastik paspaslardan farksız olan tasarımını instagram'da paylaştı. Türkiye'nin en şık kadınlarından olan 41 yaşındaki sunucu, paylaşımına "Arabamın paspası" yazdı.
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