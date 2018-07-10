İki yüzlü Bodrum

Her bütçeye hitap eden Bodrum'un 'iki farklı yüzü', Gündoğan'dan çekilen bu fotoğrafla bir kez daha tescillendi. Sosyetik işadamı Metin Şen'le eşi Aslı Şen'in sahibi olduğu Serafina Mare, Bodrum'un yerlisi bir vatandaşın işlettiği 'Birol'un Yeri' adlı mekanla komşu oldu. Her iki mekanı tercih eden tatilciler, aynı güneşte bronzlaşıp aynı denizde serinlese de telin öte tarafındaki sosyetiklerin gün sonunda sadece kendileri değil cepleri de yanıyor!
CEPLERİ DE YANIYOR!
Girişin bedava olduğu 'Birol'un Yeri'nde Bodrum'un eşsiz denizinde ücretsiz keyif süren vatandaş, karnını da ekonomik bir şekilde doyurabiliyor. Öyle ki mekanda 3 çeşit yemek 25 liraya sunuluyor. Girişin hafta içi 150 lira hafta sonu ise 200 lira olduğu Serafina Mare ise fiyatlarıyla cep yakıyor. Pizza fiyatlarının 45-94 lira arasında değiştiği mekanda 2 kişilik ıstakozlu makarna ise 399 lira. Serafina Mare ile Birol'un Yeri'ni ayıran 5 santimetrelik tel duvar da Bodrum'un iki yüzünün göstergesi...
GİRİŞ BEDAVA SAHİBİ: BODRUMLU BİROL
Bodrumlu bir vatandaşın işlettiği plaja giriş ücretsiz. Şezlong ve iskelenin olduğu mekanda gün boyu yemek ve içecek dahil ödeyeceğiniz tutar ortalama 30 lira.
GİRİŞ 200 LİRA SAHİBİ: SOSYETİK METİN ŞEN
Metin Şen'in sahibi olduğu Serafina Mare'ye giriş hafta içi 150, hafta sonu 200 lira. Bu fiyata yemek dahil olsa da mekanda bir pizza ortalama 75 lira...
Birol'un Yeri'nde su 2.5 lira, kola ise 7 lira. Serafina Mare'deki fiyatlar ise yanı başındaki mekanın menüsünü ikiye hatta üçe katlıyor.
ÖZGE GÜRCAN
CEPLERİ DE YANIYOR!
Girişin bedava olduğu 'Birol'un Yeri'nde Bodrum'un eşsiz denizinde ücretsiz keyif süren vatandaş, karnını da ekonomik bir şekilde doyurabiliyor. Öyle ki mekanda 3 çeşit yemek 25 liraya sunuluyor. Girişin hafta içi 150 lira hafta sonu ise 200 lira olduğu Serafina Mare ise fiyatlarıyla cep yakıyor. Pizza fiyatlarının 45-94 lira arasında değiştiği mekanda 2 kişilik ıstakozlu makarna ise 399 lira. Serafina Mare ile Birol'un Yeri'ni ayıran 5 santimetrelik tel duvar da Bodrum'un iki yüzünün göstergesi...
GİRİŞ BEDAVA SAHİBİ: BODRUMLU BİROL
Bodrumlu bir vatandaşın işlettiği plaja giriş ücretsiz. Şezlong ve iskelenin olduğu mekanda gün boyu yemek ve içecek dahil ödeyeceğiniz tutar ortalama 30 lira.
GİRİŞ 200 LİRA SAHİBİ: SOSYETİK METİN ŞEN
Metin Şen'in sahibi olduğu Serafina Mare'ye giriş hafta içi 150, hafta sonu 200 lira. Bu fiyata yemek dahil olsa da mekanda bir pizza ortalama 75 lira...
Birol'un Yeri'nde su 2.5 lira, kola ise 7 lira. Serafina Mare'deki fiyatlar ise yanı başındaki mekanın menüsünü ikiye hatta üçe katlıyor.
ÖZGE GÜRCAN
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