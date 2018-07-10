Ibiza plajında melek rüzgarı (Hollywood dedikoduları)

Önceki gün İspanya'nın gözde adası İbiza'da Alessandra Ambrosio rüzgarı esti. 37 yaşındaki 2 çocuk annesi Victoria's Secret meleği, plajda sergilediği görüntüleriyle yine nefes kesti. Alessandra Ambrosio, güzelliği kadar mütevazılığıyla da kalpleri fethetti...
CİNDY'NİN SIRRI ISPANAK ÇIKTI
Podyumların efsane mankeni Cindy Crawford, 52 yaşına rağmen nasıl formda kaldığını anlattı. Düzenli olarak spor yapan top model, "Her gün ıspanak, badem sütü, yarım muz, protein tozu, ham kakao tozu ve taze naneyle hazırladığım içeceği tüketiyorum" dedi.
KRALİÇE'DEN GÜZEL TAVIR!
ABD'deki Miss Massachusetts güzellik yarışmasını kazanan Maude Gorman, önceki gün yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Kraliçe, organizasyon sırasında 'erkek tacizlerini protesto için başlatılan' MeToo kampanyasıyla alay edildiği gerekçesiyle tacını geri verdi.
CİNDY'NİN SIRRI ISPANAK ÇIKTI
Podyumların efsane mankeni Cindy Crawford, 52 yaşına rağmen nasıl formda kaldığını anlattı. Düzenli olarak spor yapan top model, "Her gün ıspanak, badem sütü, yarım muz, protein tozu, ham kakao tozu ve taze naneyle hazırladığım içeceği tüketiyorum" dedi.
KRALİÇE'DEN GÜZEL TAVIR!
ABD'deki Miss Massachusetts güzellik yarışmasını kazanan Maude Gorman, önceki gün yaptığı açıklamayla gündem yarattı. Kraliçe, organizasyon sırasında 'erkek tacizlerini protesto için başlatılan' MeToo kampanyasıyla alay edildiği gerekçesiyle tacını geri verdi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.