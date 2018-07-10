Hermes’in bir bildiği var

Dünyanın en prestijli çanta markası Hermes standart bir çantasını 4-5 bin Euro'dan satarken bazen de özel koleksiyonlar yaptı. Ancak sınırlı sayıda üretilen bu ürünler sadece Hermes müdavimleri olan ünlülere satıldı. Piyasaya hiç düşmeyen bu çantalara sahip olabilmek için binlerce kadın sıraya girince özel koleksiyon sahipleri bunu fırsata çevirdi. İkinci el çantaları iki katı fiyata satılığa çıkardı.
Dünyaca ünlü marka Hermes, sürekli müşterileri için özel tasarımları üretti. Sadece 20-30 adet yapılıp ortalama 8 bin Euro'ya özel müşterilere satılan çantalar ikinci el pazarına düştü. Fiyatları ise 15 bin Euro'ya çıktı
Sıfırı 7 bin Euro İkinci eli 18 bin Euro
Sıfırı 8 bin Euro İkinci eli 17 bin Euro
Sıfırı 8 bin Euro İkinci eli 12 bin Euro
Dünyaca ünlü marka Hermes, sürekli müşterileri için özel tasarımları üretti. Sadece 20-30 adet yapılıp ortalama 8 bin Euro'ya özel müşterilere satılan çantalar ikinci el pazarına düştü. Fiyatları ise 15 bin Euro'ya çıktı
Sıfırı 7 bin Euro İkinci eli 18 bin Euro
Sıfırı 8 bin Euro İkinci eli 17 bin Euro
Sıfırı 8 bin Euro İkinci eli 12 bin Euro
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